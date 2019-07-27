الجيش الليبي يتقدم باتجاه الطريق الساحلي شرق طرابلس (فيديو)

قال مصدر عسكري ليبي إن قوات الجيش الليبي وصلت، ظهر اليوم السبت، إلى منطقة القربوللي 60 كم شرق طرابلس.

وأشار المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إلى أن قوات من اللواء التاسع تُساندها بعض الكتائب الأخرى، وصلت إلى جسر ”القرة بوللي“.

وأوضح لـ“إرم نيوز“ أن قوات الجيش طوقت المنطقة من جميع الجهات، وبدأت على الفور في فتح محور الطريق الساحلي.

وتداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ مقطعًا مصورًا يظهر قوات اللواء التاسع بمنطقة كوبري القرة بوللي.

اللواء التاسع ترهونة التابع لقوات الكرامة تحت كوبري القره بوللي بطريق الساحلي تم النشر بواسطة ‏تعلوب الزنتان‏ في السبت، ٢٧ يوليو ٢٠١٩

وتقع مدينة القربوللي على الساحل الغربي الليبي وتحدها تاجوراء من الغرب، وقصر خيار من الشرق، وشاطئ البحر من الشمال، ومدينة ترهونة جنوبًا.