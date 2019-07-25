كيف تلقّى التونسيون خبر وفاة رئيسهم ”السبسي“؟ (فيديو إرم)

خلف خبر وفاة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي حالة من الصدمة في صفوف التونسيين، حتّى أولئك الذين يختلفون معه؛ معتبرين أن له دورًا مهمًا في إنجاح مسيرة الانتقال الديمقراطي في تونس.

موقع ”إرم نيوز“ رصد في تقرير ميداني تفاعل الشارع التونسي مع خبر وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي.

وعبر عدد من التونسيين، في حديثهم لموقع ”إرم نيوز“، عن حزنهم لوفاة رئيسهم الباجي قايد السبسي، مؤكدين أنه كان حامي الدستور والحريات الفردية رغم بعض الأخطاء التي ارتكبها، وأنه كان رجل دولة بامتياز.

في حين اعتبر آخرون أن خبر وفاة السبسي لم يكن مفاجئًا بل كان متوقعًا، خصوصًا وأن الرئيس الراحل ظهر بعد خروجه من المستشفى في حالة صحية حرجة وبدا عليه الضعف والمرض.

واعتبر تونسيون أن السبسي تقلد مناصب كبرى منذ مسيرته، حيث نجح في تحسين صورة تونس في الخارج وفي تحقيق الأمن القومي، إضافة إلى أنه كان رئيسًا مشرفًا لكل التونسيين وكان منتخبًا بطريقة ديمقراطية.

يذكر أن مصدرًا من رئاسة الجمهورية التونسية أكد أنّه سيتم تنظيم موكب جنازة وطنية للرئيس الراحل السبسي، بعد غدٍ السبت.

ووفق ذات المصدر، فإنه من المنتظر أن يحضر موكب الجنازة زعماء عرب، وآخرون من مختلف أنحاء العالم، حيث تم اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لضمان وصول الوفود المشيعة.

وسيتم نقل جثمان السبسي إلى مقبرة ‘الجلاز“، كبرى المقابر التونسية وسط العاصمة، حيث ستقام مراسم جنازة وطنية رسمية، وفق المصدر.

من جهة أخرى، قرر رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، اليوم الخميس، إعلان الحداد الوطني لمدة 7 أيام وتنكيس الأعلام في المؤسسات الرسمية.