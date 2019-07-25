الناصر يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا مؤقتًا لتونس (فيديو)

أدى رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر، اليمين الدستورية، ليتولى رسميًا رئاسة الجمهورية التونسية مؤقتًا، خلفًا للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.

وقال الناصر، قبل تأدية اليمين، إن هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين عاينت ”الشغور الدائم“ لمنصب رئيس البلاد، وبالتالي يتولى رئيس البرلمان رئاسة الجمهورية بشكل مؤقت، وفقًا لنص الدستور.

وأدى الرئيس المؤقت اليمين الدستورية، في اجتماع مكتب مجلس النواب الشعب، بحضور رؤساء الكتل النيابية.

وينص القانون على أنه ”في حالة الشغور النهائي يؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب وعند الاقتضاء أمام مكتبه، أو أمام المحكمة الدستورية في حالة حل المجلس“.

ومحمد الناصر، هو واحد من السياسيين المخضرمين الذي عاصر عهد الرئيس الأول للجمهورية التونسية الحبيب بورقيبة، وعمل في حكومته وزيرًا للشؤون الاجتماعية.

وأعلنت الرئاسة التونسية، في وقت سابق اليوم الخميس، وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي؛ بعد صراع طويل مع المرض.