المرزوقي والغنوشي ينعيان السبسي

نعى الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي، الخميس، الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، الذي توفي عن عمر يناهز 93 عامًا.

وقال المرزوقي في تدوينة عبر صفحته على فيسبوك: ”رحم الله رئيس الجمهورية الأستاذ الباجي قائد السبسي، وتلقاه بواسع غفرانه، ورزق أهله جميل الصبر والسلوان“.

وأضاف في تدوينته: ”أصدق التعازي لعائلته وأصدقائه، وللشعب التونسي الذي فقد اليوم رئيسه“.

ودعا الشعب التونسي إلى ”تناسي وإلغاء كل الخصومات في هذه الظروف الدقيقة والتمسك بالدستور وبمؤسسات الدولة ولا شيء غير ذلك“.

كما دعا إلى التحلي بالمزيد من الهدوء وضبط النفس وبروح المسؤولية تجاه الوطن وسلامته.

وتابع: ”لن تزيدنا الظروف الصعبة إلا نضجًا وقوة وتلاحمًا وقدرًا أكبر من حسن الإعداد لأزمات الحياة المتلاحقة“.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت رئاسة الجمهورية وفاة السبسي في بيان، وأكدت أنه سيتم الإعلان لاحقًا عن مراسم الدفن.

من جهته، قال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، الخميس، إن حكمة الرئيس التونسي الراحل قايد السبسي، ”جنّبت الشعب ويلات التدافع والتصادم“.

جاء ذلك، في تدوينة للغنوشي عبر صفحته على ”فيسبوك“ ينعى فيها السبسي الذي توفي صباح الخميس عن عمر يناهز 93 عامًا.

وقال: ”ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة رئيس الجمهورية محمد الباجي قايد السبسي بالمستشفى العسكري بتونس في ذكرى عيد الجمهورية التي بذل الجهد لها من يوم إعلانها إلى اختياره كأول رئيس منتخب من الشعب“.

وأضاف: ”آمن الفقيد الكبير بتونس وببناتها وأبنائها، وأسهم إبان الاستقلال في كل المواقع السيادية في بناء الدولة“.

وأشار إلى أن الرئيس الراحل ”قرّب بعد الثورة بحكمته وصبره وسعة صدره بين النفوس والضمائر، فجنّب الشعب ويلات التدافع والتصادم وقاد مرحلة الانتقال الديمقراطي وكان حريصًا على بناء المؤسسات الدستورية واستكمالها“.

ودعا إلى ”الوحدة الصماء والصبر والتكاتف والالتفاف حول مؤسسات الدولة الدستورية صونًا لمستقبل تونس وحاضرها“.

بدورها، نعت حركة ”النّهضة“ التونسية الرئيس الباجي قائد السبسي الذي وافته المنية، الخميس، داعية إلى ”الوحدة واللحمة“.

وأكدت حركة النّهضة، في بيان لها، ”تمسكها باستكمال مسار بناء الجمهورية والمؤسسات الدستورية“، داعية كافة أبناء الشعب التونسي، بنخبه ومواطنيه، إلى ”الوحدة الصماء واللحمة الوطنية“.

وتقدّمت النهضة بأحر التعازي لعائلة الفقيد وللشعب التونسي، راجية من الله أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة.

وأضاف البيان أن رحيل السبسي جاء في ”ذكرى عيد الجمهورية التي بذل الجهد لها من يوم إعلانها إلى اختياره كأول رئيس منتخب من الشعب، مساهمًا في بناء الجمهورية الثانية“.