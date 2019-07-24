الجيش الليبي يلقي القبض على قائد ميليشيات الزاوية جنوبي طرابلس

نفذت وحدة من الجيش الوطني الليبي، اليوم الأربعاء، عملية نوعية على طريق المطار جنوبي العاصمة طرابلس، أسفرت عن القبض على قائد ميليشيات الزاوية.

وقالت الكتيبة 127 مجحفلة التابعة للجيش الليبي في منشور لها على صفحتها بموقع ”فيسبوك“، إنها نفذت عملية نوعية بجوار جامع صلاح الدين على طريق المطار ضد تمركزات الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق، وسيطرت سيطرة تامة على الموقع، وأسرت آمر المحور التابع لميليشيات الزاوية المدعو مصباح الهنقاري والملقب بـ ”المهندس“.

اليوم بفضل الله تعالى قامت كتيبة 127 مجحفله بعمليه نوعيه من نوعها في محور طريق المطار بجوار جامع صلاح الدين في مكان… تم النشر بواسطة ‏الكتيبة 127 المجحفلة‏ في الأربعاء، ٢٤ يوليو ٢٠١٩

وأشارت الكتيبة إلى أنها قتلت أحد عناصر الميليشيا وأسرت الباقين، وغنمت سيارتين من نوع تويوتا إحداهما مصفحة، فضلًا عن غنم أسلحة وذخائر.

وعرضت الصفحة فيديو لمصباح الهنقاري بعد إلقاء القبض عليه، زعمت فيه أن مهمة الميليشيا التي يقودها هي الرصد، في حين واجهه المحققون بأنهم كانوا يتابعون تحركاتهم، وأنه كان يحضر لشن هجوم ضد قوات الجيش الليبي.

القوات المسلحة تتمكن من اقتحام وكر للمليشيات وتلقي القبض على المجرمين وهذا احد اعضاء هذا العصابة الفاسده المجرمة … تم النشر بواسطة ‏الكتيبة 127 المجحفلة‏ في الأربعاء، ٢٤ يوليو ٢٠١٩

كما أقر الهنقاري ضمنًا بأن شقيقه يتبع لميليشيات الإخوان، ويشارك في محاولة عرقلة تقدم الجيش لتحرير العاصمة طرابلس، ضمن العملية العسكرية القائمة حاليًا.