الجيش الليبي يتقدم في محورين قرب قلب العاصمة طرابلس

قال مصدر عسكري ليبي اليوم الإثنين، إن وحدات من القوات المسلحة اقتحمت، ظهر اليوم الإثنين، خطوط الدفاع الرئيسية لمليشيات حكومة الوفاق في محوري وادي الربيع وعين زارة “ أقل من 9 كم عن ساحة الشهداء وسط العاصمة طرابلس”.

وأكد حسين العبيدي، المسؤول في التوجيه المعنوي التابع للجيش الوطني الليبي في تصريح خاص لـ“ إرم نيوز“، أن الجيش يحرز تقدمًا ويحقق انتصارات في كل محاور الهجوم لتحرير العاصمة طرابلس التي أعلن عن انطلاقها صباح اليوم.

وأشار إلى أن سلاح الجو استهدف آليات ونقاط تمركز للمليشيات بعدة غارات، لتمهيد الطريق أمام وحدات القوات المسلحة المتقدمة في وادي الربيع وعين زارة للهجوم، من ضمنها تدمير 4 آليات قرب مسجد فطرة بعين زارة، وسط انسحاب للمليشيات بعيد تكبدها خسائر كبيرة.

وذكر أن الطيران التركي المسير التابع لمليششيا حكومة الوفاق حاول عرقلة تقدم الجيش في المحورين المذكورين، فتصدت له وحدات الدفاع الجوي وتمكنت من إسقاط طائرة منها في وادي الربيع.

وقال العبيدي إن انشقاقًا حصل داخل الغرفة الأمنية التابعة لمليشيات حكومة الوفاق، وحصل إطلاق نار بين عناصرها.

وبين أن مجموعة من شباب طرابلس أطلقوا النار على عربة للمليشيات في ساحة الشهداء، وقتلوا من كانوا على متنها مساء يوم أمس، وعددهم 4 عناصر، إضافة إلى قيام شباب غوط الشعال بتنفيذ عميلة أخرى ضد المليشيات، وكذا الحال في فشلوم التي انتفضت ضد الذين يعرقلون دخول الجيش إلى طرابلس.

من جهة أخرى، ذكر شهود عيان من داخل طرابلس، في تصريح خاص لـ“ إرم نيوز“، أنهم شهدوا انسحابًا عشوائيًا للمليشيات وهروبها باتجاه الطريق الساحلي في منطقة تاجوراء (18 كم شرق طرابلس).

وكان رئيس غرفة العمليات المتقدمة في القوات المسلحة اللواء صالح بوقة، قد أعلن عن ساعة الصفر، اليوم الإثنين، لتحرير العاصمة طرابلس من المليشيات الإرهابية والإجرامية.

وسبق أن وجه الجيش الوطني نداءات لشباب العاصمة للتحرك حين دخول الجيش إليها.