الجيش الليبي يصدر تعليمات باقتحام وسط العاصمة طرابلس

أصدر آمر غرفة العمليات المتقدمة في الجيش الليبي، اللواء صالح عبودة، أمرًا لكافة القوات التابعة للجيش الليبي، والمتواجدة بمحاور طرابلس، بالتقدم لتنفيذ المهمة الأخيرة لتحرير العاصمة طرابلس.
ووفقًا لمقطع مصور نشرته العديد من الصفحات الداعمة للجيش الليبي، يسمع فيه بوضوح النداء الموجه لكافة قوات الجيش بضرورة التحرك، وتنفيذ الأوامر الخاصة باقتحام وسط العاصمة طرابلس.
لحظة اعطاء التعليمات بالتقدم لكافة الوحدات من قبل غرفة العمليات المتقدمه #ساعه_الصفر
تم النشر بواسطة ياهوووووووووووووووووووو بنغازى في الاثنين، ٢٢ يوليو ٢٠١٩
ووفقًا لمصدر عسكري تحدث لـ ”إرم نيوز“، فإن كافة القوات بدأت بالتقدم من جميع المحاور؛ تنفيذًا للتعليمات بشأن المرحلة الأخيرة من تحرير طرابلس، وبإسناد من قوات الطيران الجوي.