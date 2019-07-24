الجيش الليبي يحقق تقدما ”كبيرًا“ في ”عين زارة“ بطرابلس

حقق الجيش الوطني الليبي تقدمًا كبيرًا في محوري وادي الربيع وعين زارة خلال المعارك التي جرت أمس الثلاثاء.

وقال مصدر عسكري في رئاسة أركان القوات المسلحة لـ“إرم نيوز“، إن ”الوحدات العسكرية سيطرت على أماكن جديدة في محوري وادي الربيع وعين زارة بعد اشتباكات شرسة مع الحشد المليشاوي وشددت الخناق على المليشيات“.

وأشار المصدر إلى ”تدمير العديد من آليات المليشيات وقتل وجرح وآسر العشرات من مقاتليهم وإجبارهم على التراجع والفرار تحت نيران مركزة“.

وأضاف أن ”وضع المعركة بأنه ممتاز وكل شيء يسير وفق الخطة الموضوعة، والجيش في تقدم وفق مقتضيات الوضع الميداني والخطة الرئيسية“.

ولفت إلى ”مشاركة الطيران من الطرفين في المعركة، قائلًا أن ”طيران الجيش قصف الحشد المليشاوي في الجبهة وفي العمق، وكبدهم خسائر جسيمة“.

وتعد منطقة عين زارة النقطة الأقرب إلى قلب العاصمة طرابلس (أقل من 9 كم)، وتحاول المليشيات باستماتة صد تقدم الجيش فيها، لكن دون جدوى.

ويشن الجيش الوطني الليبي منذ الرابع من نيسان/ أبريل الماضي عملية عسكرية لتحرير العاصمة طرابلس من المليشيات والمتشددين.