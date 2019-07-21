استقالة رئيس كتلة ”العدالة والتنمية“ من منصبه بمجلس النواب المغربي

قدم رئيس كتلة حزب العدالة والتنمية بالغرفة الأولى للبرلمان المغربي، إدريس الأزمي الإدريسي، استقالته رسميًا من منصبه، دون توضيح أسباب قراره.

وجاء في رسالة إلى أعضاء حزبه: ”يؤسفني أن أخبركم أنني أبلغت، يوم السبت، الأمين العام للحزب برسالة تحمل قرار استقالتي من مهمتي كرئيس لفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب“.

وأرجأ الإدريسي الحديث عن أسباب الاستقالة لوقت لاحق، مضيفًا: ”ستكون لي فرصة بحول الله لأطلعكم على الحيثيات التي ضمنتها بالرسالة“.

وتأتي الاستقالة بالتزامن مع تصريح للأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، ورئيس الحكومة المغربية السابق، اليوم الأحد، والتي انتقد فيها بشدة قانون التعليم الذي جرى التصويت عليه بعد جدل واسع، والذي يقضي بتدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية في المغرب.

وكان عبدالإله بنكيران من المعارضين الشرسين لهذا القانون، ودعا أعضاء حزبه ووزراءه إلى عدم التصويت على القانون.

وقال بنكيران اليوم: ”إنكم قمتم بقرار يعتبر أضحوكة الزمان، فكيف يتم تحقير اللغة العربية التي هي لغة القرآن، وتتم الإشادة بالنهج الفرنسي الذي هو سبب محنة وتردي المستوى التعليمي ببلادنا. إن قراركم زلة لا تغتفر وسيسجلها التاريخ ببصمة الفشل“.