تونس.. ”النهضة“ تطرح اسم الغنوشي ”مرشحًا محتملًا“ للانتخابات التشريعية

أعلنت حركة ”النهضة“ التونسية، اليوم الثلاثاء، وجود احتمال بأن يترشح رئيسها راشد الغنوشي للانتخابات التشريعية المقبلة بدائرة العاصمة.

ونقلت وكالة ”الأناضول“، عن الناطق باسم الحركة عماد الخميري، أن ”القانون الأساسي للحركة يقول إن رئيسها يبقى دائمًا مرشح الحزب في استحقاقات الانتخابات الكبيرة سواء كانت تشريعية أو رئاسية“.

وأضاف الخميري أن ترشح رئيس الحركة على رأس قائمة ”تونس-1“ (العاصمة) للانتخابات التشريعية ”إمكانية واردة، ولكن ليست نهائية إلى حد الآن“.

وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، مساء الإثنين، أخبارًا عن قرار للمكتب التنفيذي للنهضة يقضي بترشيح الغنوشي على قائمة ”النهضة“ للانتخابات التشريعية في دائرة ”تونس-1“.

وبخصوص ما راج من أن ترشح الغنوشي لرئاسة قائمة ”تونس1″ يأتي في إطار السعي إلى الترشح لرئاسة البرلمان القادم ضمن توافقات أوسع، قال الخميري:“إلى حد الآن لا يمكن الحديث عن أي دلالات لهذا الترشح طالما أنه ليس نهائيًا“.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، أجرت ”النهضة“ انتخابات داخلية على مستوى المحافظات ليختار كبار الناخبين فيها (أعضاء المكاتب المحلية والجهوية للنهضة والمستشارون البلديون التابعون لها) أعضاء قوائم الحركة التي ستترشح للانتخابات التشريعية القادمة.

وفي الخامس من يوليو/ تموز الجاري، وقّع الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، أمرًا رئاسيًا متعلقًا بالدعوة للانتخابات التشريعية والرئاسية.

ومن المنتظر أن تُجرى الانتخابات التشريعية في 6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، على أن يُجرى الدور الأول من الانتخابات الرئاسية في 17 من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.