أين اختفى عبدالعزيز بوتفليقة؟

بعد تداول الكثير من الإشاعات حول مكان تواجد الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، أكد موقع ”جون افريك“ أنه ما يزال متواجدًا داخل الجزائر، ويعاني صحيا ونفسيا.

وآخر مشهد يذكره الجزائريون عن بوتفليقة يعود ليوم 2 نيسان/أبريل المنصرم، وكان يرتدي اللباس التقليدي ”الكندورة“ أثناء التوقيع على استقالته، تحت ضغط الشارع الجزائري الذي رفض ترشيحه لولاية خامسة.

وقد راج أنه تم طرده من إقامته المجهزة بأدوات طبية في مدينة زيرلدا، وحجزت الدولة كل الأثاث الموجود بها، لكنه ما يزال يتواجد بها حسب الموقع، حيث يعاني من هزال شديد، كما أن نفسيته متعبة جدا بسبب منفاه الداخلي.

وزادت معاناة بوتفليقة، بعد اعتقال شقيقه سعيد بوتفليقة في سجن عسكري ، بتهمة ”المؤامرة ضد سلطة الدولة ”و“ تقويض سلطة الجيش ”.

ويخشى الرئيس السابق بوتفليقة، من التعرض للمحاكمة على غرار وزرائه السابقين، المتواجدين حاليا في السجن بتهم الفساد وتبديد الأموال خلال فترة حكمه.

وانتشرت العديد من الشائعات حول مكان تواجد بوتفليقة، خلال الشهور الماضية، فمنهم من قال إنه هرب مع عائلته على متن طائرة رئاسية للإقامة في قصر بجنيف فيما ذهب آخرون لاعتبار أنه تحت الإقامة الجبرية داخل منزله الفاره في سيدي فرج، وآخرون قالوا إنه يتلقى العلاج في مستشفى سويسري تحت اسم مستعار.