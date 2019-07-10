محكمة جزائرية تحقق مع الوزير يوسف يوسفي في قضايا فساد ‎

شرع المستشار المحقق لدى المحكمة العليا الجزائرية ، اليوم الثلاثاء، في استجواب وزير الصناعة والطاقة السابق يوسف يوسفي بتهم تتعلق بقضايا فساد تتعلق بقضايا يتابع فيها 3 رجال أعمال كبار هم: محي الدين طحكوت وعلي حداد وحسان عرابي.

وجرى توقيف رجال الأعمال منذ أسابيع على خلفية تهم تتعلق بتلاعبات وصفقات غير مشروعة وهدر أموال عمومية والكسب غير المشروع، وذلك أثناء حصولهم على تراخيص حكومية لإقامة مصانع لتركيب السيارات محليًّا ومشاريع عمومية أخرى.