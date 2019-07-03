تونس.. توقيف اثنين من بيلاروسيا بتهمة ”التجسس“

أمرت النيابة التونسية، بحبس مواطنين اثنين من بيلاروسيا بتهمة ”التجسس“، وفق مراد التركي، الناطق باسم محاكم صفاقس.

وقال ”التركي“ اليوم الأربعاء، إن النيابة العامة ”أمرت بإيقاف شخصين أجنبيين يحملان جنسية دولة بيلاروسيا بشبهة التجسس“.

وأضاف أن المواطنيْن (لم يسمهما) ”كانا متواجدين بفندق في مدينة صفاقس (جنوب شرق)، ومنعا عمال النظافة من تنظيف غرفتيهما ما أثار الشكوك“.

وأشار التركي، إلى أن ”إدارة الفندق أبلغت الجهات الأمنية، التي فتحت الغرفة، لتعثر على مجموعة من الأغراض والوثائق منها حاسوبان وقطع إلكترونية وهوائيات، وهواتف جوالة وشرائح هاتفية ونسخ مصورة لجوازات سفر أشخاص أجانب“.

وبيّن أنه يجري حاليًا التحقق من محتوى مكالمات هاتفية صادرة وواردة من خارج شبكات الهاتف المحلية لمعرفة الجهات التي تم الاتصال بها ومحتوى تلك الاتصالات، ولم يوضح المتحدث الجهة التي ”يتجسس“ لصالحها المواطنان.

وأوضح ”التركي“، أن المواطنين دخلا البلاد في 30 مايو/ أيار الماضي، وتنقلا بين مدن المنستير (شرق) وسوسة (شرق) والمهدية (شرق)، قبل أن يصلا صفاقس، في 24 يونيو/ حزيران الماضي.