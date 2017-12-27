ليبيا.. إطلاق سراح مختطفين اثنين من بيلاروسيا

أكد رئيس مجموعة الاتصال الروسية حول ليبيا، ليف دينغوف، أن مواطنين اثنين من بيلاروسيا تم إطلاق سراحهما في ليبيا بفضل “جهود رئيس الشيشان رمضان قاديروف والخارجية الروسية”.

ونقل موقع وكالة “سبوتنيك”، باللغة العربية، عن دينغوف قوله: “بفضل إجراءات رمضان قاديروف والخارجية الروسية تم إطلاق سراح طبيبين من بيلاروس، وسيصلان اليوم إلى موسكو وبعدها إلى العاصمة البيلاروسية “مينسك”.

ولفت دينغوف إلى أنه تم إطلاق سراح الرهينتين نتيجة للتعاون مع “وزارة الخارجية الليبية التابعة للمجلس الرئاسي ورؤساء الهيئات الأمنية لحكومة الوفاق”.

وعمل الطبيبان، إينا بابوش وسيرغي زدوتا في ليبيا منذ العام 2010، وعندما انتهى عقدهما في تشرين الأول / أكتوبر من هذا العام مع أحد المؤسسات الطبية، تم اعتقالهما من قبل مسلحين مجهولين في مدينة زنتان الليبية، حيث تم الاستيلاء على وثائقهما والخروج من المدينة من دون الوثائق، ولم يتمكنا من مغادرة البلاد دون جوازات السفر.