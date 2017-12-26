ليبيا… أكثر من مليون ناخب سجلوا لدى مفوّضية الانتخابات

أعلن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، عماد السايح، اليوم الثلاثاء، أنَّ عدد الناخبين المسجَّلين لدى المفوضية حتى يوم أمس الإثنين، وصل إلى مليون و61 ألفًا و659 ناخبًا.

وأوضح السايح، في تصريحات لصحيفة “بوابة الوسط” الليبية، أنَّ “المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا تقوم حاليًّا بعمليّة لتحديث سجل الناخبين بعد تأجيل دام ما يقارب الثلاث سنوات”، معتبرًا أن “فتح باب التسجيل وتحديد فئة الناخبين من الاستحقاقات الانتخابية المهمة الجاري العمل عليها”.

وأضاف السايح أنَّ “العملية الانتخابية ستبدأ فور استلام قانون الانتخابات الصادر عن البرلمان الليبي”، مشيرًا إلى أنَّ “هذا ما تنتظره مختلف شرائح المجتمع بداية من المواطن العادي مرورًا بالقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني”.

وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أعلنت يوم 6 كانون الأول/ ديسمبر الجاري فتح باب التسجيل أمام المواطنين في سجلات الناخبين، استعدادًا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمع تنظيمها قبل نهاية العام المقبل.

كما أعلنت المفوضية أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد ستنطلق قبل نهاية شهر أيلول/سبتمبر المقبل، بحسب خارطة الطريق التي طرحتها الأمم المتحدة.

وقال السايح: إن “عملية تسجيل الناخبين تجري بشكل جيد، كما أن عدد المسجلين في السجل الانتخابي في تصاعد مستمر”.

من جهته، أكد مبعوث الأمم المتّحدة الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة، في مؤتمر صحفي عقده في مقر المفوضية غربي طرابلس، استعداد الأمم المتحدة لتقديم “كل ما يلزم من الدعم الفني والاستشاري واللوجستي، ومنها التوقيع اليوم على برنامج الدعم التقني وبناء القدرات للمفوضية، خلال الدورة الانتخابية المقبلة”.