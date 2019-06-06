الصفاقسي يُطيح بالترجي ويصعد إلى مواجهة النجم الساحلي في نهائي كأس تونس

تأهل الصفاقسي إلى نهائي كأس تونس لكرة القدم بعد فوزه بركلات الترجيح 4-2 على ضيفه الترجي بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي بالدور قبل النهائي للبطولة، اليوم الخميس.

وافتتح طه ياسين الخنيسي التسجيل للترجي بعد أن توج مجهود زميله الليبي حمدو الهوني بتسديدة من خارج المنطقة سكنت الشباك في الدقيقة 61.

وأدرك فراس شواط التعادل لأصحاب الأرض بعد انفراده بحارس مرمى الترجي معز بن شريفية قبل نحو ربع ساعة على نهاية المباراة.

واستمر التعادل في الوقت الإضافي ليلجأ الفريقان الى ركلات الترجيح التي حسمها الصفاقسي بفضل تصدّي حارس مرماه أيمن دحمان لركلتي جزاء سددهما أنيس البدري، وسامح الدربالي، من جانب الترجي.

وسيواجه الصفاقسي الفائز باللقب 4 مرات سابقًا في المباراة النهائية النجم الساحلي الذي تغلب 2-1 على الملعب القابسي في وقت سابق اليوم.

وتقدم خالد الغرسلاوي للملعب القابسي في الدقيقة 19، لكن حازم حاج حسن أدرك التعادل سريعًا للنجم الساحلي بعدها بدقيقتين.

وأحرز المهاجم داروين غونزاليس من فنزويلا الهدف الثاني للنجم الساحلي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول ليصعد النجم الساحلي للمباراة النهائية لبطولة الكأس للمرة الثانية على التوالي.

وكان النجم الساحلي، الفائز باللقب 10 مرات من قبل، خسر 4-1 أمام الأفريقي في المباراة النهائية العام الماضي.