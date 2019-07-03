العثور على ذخيرة ومتفجرات داخل مسجد في العاصمة التونسية

أعلنت السلطات التونسية، يوم الأربعاء، أنها عثرت على كمية من الذخيرة والمتفجرات، داخل أحد مساجد العاصمة، وتمكنت من إيقاف عناصر خلية تكفيرية كانت تخطط لتنفيذ هجمات انتحارية.

وعثر على المتفجرات والذخيرة داخل مسجد ”الغفران“ بحي الانطلاقة بالعاصمة التونسية، وفق ما صرح به مصدر أمني لموقع ”إرم نيوز“.

وأكد المصدر أن القوات الأمنية، تمكنت أيضًا من إيقاف عدد من عناصر خلية تكفيرية كانت تخطط لتنفيذ عمليات انتحارية في العاصمة التونسية.

وتشهد منطقة حي الانطلاقة منذ ليل الثلاثاء – الأربعاء حضورًا أمنيًا مكثفًا وعمليات تفتيش ومداهمة لعدد من المساجد والمنازل، وذلك عقب إقدام عنصر متطرف على تفجير نفسه في محطة المترو الخفيف بالمنطقة، بعد أن تمت محاصرته من قبل الوحدات الأمنية التونسية.

وقالت وزارة الداخلية التونسية إن الانتحاري الذي فجر نفسه هو أيمن السميري ”العقل المدبر“ للهجومين الانتحاريين اللذين استهدفا قوات الأمن التونسي، يوم الخميس الماضي، وأسفرا عن مقتل شرطي وإصابة آخرين بجروح.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، سفيان الزعق، أن السميري كان يخطط لتنفيذ عملية إرهابية بالعاصمة تونس.