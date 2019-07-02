متشدد يفجر نفسه بعد أن حاصرته الشرطة بالعاصمة التونسية (فيديو)

أقدم رجل على تفجير نفسه، بوقت متأخر من هذه الليلة، بعد أن حاصرته قوات الشرطة بمنقطة المنيهلة بالعاصمة التونسية.

وقال مصدر بوزارة الداخلية التونسية، إن قوات الأمن نجحت في تحديد مكان المتشدد المطلوب ”أيمن السميري“ إلا أنه أقدم على تفجير نفسه بعد محاصرته من قبل قوى الأمن في مفترق النقرة بين حي التضامن وحي التحرير.

وكان شهود عيان قد اكدوا سماعهم دوي انفجار ضخم، ناتج عن التفجير، بينما لم ترد حتى الآن معلومات عن وقوع ضحايا أو إصابات بصفوف رجال الأمن التي كانت تحاصر منفذ التفجير.