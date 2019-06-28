الجيش الليبي: إسقاط طائرة تركية مسيرة ودحر هجوم لميليشيات الوفاق جنوب طرابلس

أعلن الجيش الوطني الليبي، يوم الجمعة، أنه صد هجومًا لميليشيات حكومة الوفاق على بلدة اسبيعة الاستراتيجية جنوب العاصمة الليبية طرابلس.

وقال المسؤول في التوجيه المعنوي للجيش حسين العبيدي، في تصريح لـ“إرم نيوز“: إن ”القوات المسلحة دمرت عددًا من الآليات وأسرت 14 مسلحًا من عناصر الميليشيات، وأوقعت خسائر فادحة في صفوفهم“.

وأوضح العبيدي أن الدفاع الجوي التابع للجيش الوطني أسقط طائرة تركية بدون طيار في محور طريق المطار، كانت تحاول استهداف مواقع الجيش في المنطقة.

ولفت العبيدي إلى أن سلاح الجو قصف رتلًا للميليشيات كان يحاول التقدم من الهيرة باتجاه بوعرقوب والسبيعة ، مؤكدًا تدميره بالكامل.

في ذات السياق، أعلن القائد العسكري النقيب محمد البوعيشي، في تصريح لمكتب الإعلام التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، أن الجيش سيطر بشكل كامل على مواقع العدو من سوق الخميس إلى قصر بن غشير ووادي الربيع والمطار والطويشة واسبيعة.

وكانت ميليشيات حكومة الوفاق أرسلت تعزيزات منذ صباح يوم الجمعة إلى محور اسبيعة؛ بهدف السيطرة على البلدة التي تعتبر حدود العاصمة من جهة ترهونة.