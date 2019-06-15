الجيش الوطني الليبي: ميليشيات الوفاق أحرقت ونهبت ممتلكات مواطنين بمحيط طرابلس

أفاد المركز الإعلامي لـ“غرفة عمليات الكرامة“ التابعة للجيش الوطني الليبي أن ميليشيات تابعة لحكومة الوفاق أحرقت منازل مواطنين في عدة أماكن بمحيط طرابلس، بعد إعلانها ”مناطق عمليات عسكرية“.

وقال المركز عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك:“غرفة عمليات تنظيم الإخوان المسلمين أصدرت بيانًا حددت فيه بعض المناطق مثل كوبري السواني، ومنطقة الساعدية، والعزيزية، ورأس اللفعة حتى مدرسة أمداكم، مناطق عمليات عسكرية“.

وأضاف المركز أن ”ما يُعرف بآمر المنطقة العسكرية الغربية أسامة الجويلي مكلف من حكومة السراج بتنفيذ هذه الأوامر، وقامت قواته بإجبار الأهالي على النزوح“.

وتابع المركز:“المسلحون التابعون لميليشيات الوفاق قاموا بمساعدة من المرتزقة التشاديين بحرق ونهب أغلب منازل ومزارع المواطنين في المناطق المحددة“.

واعتبر المركز أن ”هذه الأعمال الإجرامية تأتي كرد فعل وانتقام لهزائم الميليشيات المتكررة، ومحاولة للنيل من موقف أبناء ورشفانة الذين يقطنون تلك المناطق نتيجة موقفهم المساند لقوات الجيش الليبي“.