مصدر في الرئاسة التونسية لـ“إرم نيوز“: السبسي لم يغادر المستشفى وحالته مستقرة

نفى مصدر رئاسي تونسي ما تم تداوله حول مغادرة رئيس البلاد، الباجي قائد السبسي، المستشفى العسكري بالعاصمة التونسية، عقب تعرّضه لوعكة صحية حادة، استوجبت نقله يوم الخميس لتلقي العلاج داخل المستشفى.

وأكّد المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لـ“إرم نيوز“، أنّ رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي لا يزال يتلقى العلاج في المستشفى العسكري ولم يغادره اليوم الجمعة، رغم التحسن الملحوظ الذي طرأ على وضعه الصحي، عكس ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح المصدر أنّ صحة الرئيس في تحسن، لكنه لن يغادر المستشفى على الأرجح قبل الإثنين المقبل، حيث سيواصل تلقي العلاج على أيدي الفريق الطبي الذي يتابع حالته الصحية أولًا بأول .

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة للرئيس التونسي وهو في منزله، بعد عودته من رحلة علاج.

وأكد المصدر أن الرئيس الباجي قائد السبسي أجرى فعلًا اتصالًا هاتفيًا بوزير الدفاع عبدالكريم الزبيدي حال تماثله للشفاء، وأنه سأل عن الوضع العام في البلاد وأوصى بضرورة تكاتف الجهود لحماية تونس.

وأعلنت الرئاسة التونسية، في وقت سابق اليوم الجمعة، أن الحالة الصحية لرئيس البلاد الباجي قائد السبسي“تحسنت بشكل ملحوظ“.