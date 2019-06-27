مصدر بالرئاسة التونسية لـ“إرم نيوز“: وضع السبسي الصحي ”حرج“

كشفت مصادر بالرئاسة التونسية أن الوضع الصحي للرئيس الباجي قائد السبسي ”حرج“ بعد تعرضه في وقت سابق اليوم لوعكة صحية حادة، نقل على إثرها إلى المستشفى العسكري بالعاصمة.
وكان من المقرر أن يستأنف الرئيس نشاطه أمس الأربعاء، بعد غياب دام 5 أيام ومكوث لمدة يومين بالمستشفى.
وقال مصدر من مكتب رئاسة الجمهورية لـ“إرم نيوز“: ”تم نقل رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي إلى المستشفى العسكري بوسط العاصمة تونس لإجراء تحاليل وفحوص طبية إثر وعكة صحية مفاجئة“.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه: ”الوضع الصحي لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي حرج“.