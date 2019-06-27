مصدر بالرئاسة التونسية لـ“إرم نيوز“: وضع السبسي الصحي ”حرج“

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

كشفت مصادر بالرئاسة التونسية أن الوضع الصحي للرئيس الباجي قائد السبسي ”حرج“ بعد تعرضه في وقت سابق اليوم لوعكة صحية حادة، نقل على إثرها إلى المستشفى العسكري بالعاصمة. وكان من المقرر أن يستأنف الرئيس نشاطه أمس الأربعاء، بعد غياب دام 5 أيام ومكوث لمدة يومين بالمستشفى. وقال مصدر من مكتب رئاسة الجمهورية لـ“إرم نيوز“: ”تم…