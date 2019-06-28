الرئاسة التونسية: صحة السبسي ”تحسنت بشكل ملحوظ“ وتحدث هاتفيًا مع وزير الدفاع‎

أعلنت الرئاسة التونسية اليوم الجمعة، أن الحالة الصحية لرئيس البلاد الباجي قائد السبسي، ”تحسنت بشكل ملحوظ“.

وأفادت الرئاسة التونسية في بيان لها، أن ”رئيس الجمهورية أجرى صباح اليوم مكالمة هاتفية مع وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي“.

وكان المستشار السياسي في الرئاسة التونسية، نور الدين بن تيشه، قد أكد في وقت سابق اليوم، أن الحالة الصحية للرئيس الباجي قائد السبسي ”مستقرة“، نافيًا وجود ”فراغ“ في السلطة.

وبين بن تيشه، في تصريح لإذاعة ”إكسبريس أف أم“ المحلية، ردًا على ما تم تداوله بخصوص الفرضيات الدستورية في حال شغور منصب رئيس البلاد، ”لا يوجد فراغ دستوري، هناك رئيس جمهورية قائم الذات“.

وينصّ الدستور التونسي على أنّه في حالة وفاة الرئيس، فإن المحكمة الدستورية تجتمع وتقرّ شغور المنصب، ليتولى عندها رئيس البرلمان مهام رئيس الجمهورية في فترة زمنية تمتد في أقصى الحالات 90 يومًا.