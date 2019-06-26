قايد صالح: الجيش سيرافق الجزائريين وليس لنا طموح سياسي

جدد الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري اليوم الأربعاء؛ تأكيده أن المؤسسة العسكرية ستواصل مرافقة الشعب، مشددًا على أن لا طموحات سياسية يهدف لها الجيش لإخراج البلاد من أزمته السياسية.

جاء ذلك في خطاب جديد ألقاه قائد الجيش خلال تواجده في الأكاديمية العسكرية في منطقة شرشال (100 كم غرب العاصمة الجزائرية).

وقال الفريق قايد صالح ”لا طموحات سياسية لقيادة الجيش“، طموحنا خدمة البلد فنحن نريد مرافقة الشعب مرافقة صادقة“.

ويرى مراقبون أن كلام قائد الجيش، جاء فيما يبدو ردًا على معارضين شككوا في نوايا رئيس أركان الجيش مع استعار الأزمة السياسية في الجزائر، منذ بدء الحراك الشعبي في 22 شباط فبراير الماضي.