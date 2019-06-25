الغنوشي يلمح إلى إمكانية إجراء تعديل وزاري جزئي قبل الانتخابات

ألمح رئيس حركة ”النهضة“ الإسلامية في تونس راشد الغنوشي، اليوم الثلاثاء، إلى احتمال إجراء تعديل وزاري جزئي قد يشمل عددًا محدودًا من الوزراء في حكومة يوسف الشاهد، قبل أشهر قليلة من موعد الانتخابات التشريعية.

وقال الغنوشي، في تصريحات صحفية، إنه ”ليس مطروحًا تغيير الحكومة اليوم بل يمكن تطويرها وترشيدها“ حسب تعبيره.

وأضاف في تصريحات لإذاعة ”شمس“ المحلية، أنه ”يمكن إجراء تحوير جزئي، ويمكن تغيير وزير أو عدد صغير من الوزراء“.

وتأتي هذه التصريحات، قبل أقل من أربعة أشهر على وعد بإجراء الانتخابات التشريعية، التي من المنتظر إجراؤها يوم 6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

واعتبر مراقبون، أنّ في تصريحات رئيس ”النهضة“ تلميحًا ضمنيًا باحتمال تأجيل الانتخابات، خاصة أنّ العهدة البرلمانية تنتهي في غضون 20 يومًا، وسيكون لزامًا طرح أي تعديل وزاري على البرلمان لنيل الثقة، ومن ثم فإنّ هذه الفرضية قد تتطلب بعض الوقت، وربما التمديد في العهدة البرلمانية، وهو ما ستكون له تداعيات مباشرة على برنامج مسار الانتخابات الذي وضعته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بشكل دقيق.

وكان الغنوشي قد ألمح في تصريحات سابقة إلى احتمال تغيير الحكومة الحالية، وتكليف حكومة تصريف أعمال بالإشراف على الانتخابات المقبلة، كما صرّح في وقت سابق بأنّ من المحتمل إجراء تعديل وزاري جزئي على الحكومة الحالية.

واعتبر مراقبون، أنّ التلميح إلى إجراء أي تعديل وزاري يخفي صراعات بين الأحزاب المشاركة في الحكومة الحالية، أو التي تسعى إلى التقارب معها على مواقع داخل الحكومة، منها منصب وزير الصحة الذي تتولاه بالنيابة وزيرة الشباب والرياضة، ومناصب وزارية أخرى قد يشملها التعديل بناء على ضعف أداء من يشغلونها حاليًا.