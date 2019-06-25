حزب ”قلب تونس“ يعين الإعلامي نبيل القروي رئيسًا له

أعلن حزب ”قلب تونس“ عن تعيين الإعلامي مالك قناة ”نسمة“، نبيل القروي، رئيسًا له، و ذلك رغم إقصائه من الترشح للانتخابات الرئاسية، من خلال تعديل مثير للجدل على قانون الانتخابات.

ولم يكشف الحزب في بيان له، ما إذا كان القروي سيكون مرشحه للاستحقاق الرئاسي المقبل، مكتفيًا بالإعلان عن تعيينه رئيسًا له.

كما عين الحزب فتحي الهويدي منسقًا عامًا ”ممثلًا قانونيًا للحزب“، وسميرة الشواشي ناطقة رسمية باسمه، وفق ما نشرته صحيفة ”الشارع المغاربي“ يوم الثلاثاء.

ومن شأن هذه الخطوة أن تزيد غموض الموقف من ترشح القروي للانتخابات الرئاسية، عقب موافقة البرلمان التونسي، على تعديل مثير للجدل لقانون الانتخابات التي ستجري هذا العام، في خطوة قالت الحكومة، ”إنها تحمي المسار الديمقراطي، ووصفها معارضو التعديل بأنها انتكاسة قوية للديمقراطية الناشئة“.

وينصّ القانون، على أنه ”يجب على هيئة الانتخابات أن ترفض ترشح من يتأكد استفادته من الجمعيات الأهلية، ومن تلقى تمويلًا أجنبيًا في 12 شهرًا، التي تسبق الانتخابات“.

من ناحيته، علق القروي، على مصادقة البرلمان التونسي على تعديلات القانون الانتخابي، التي تمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية، قائلًا: ”انتحرت المنظومة، سنواصل وسننتصر، و ما حدث في مجلس النواب لم يكن تعديل قوانين ولا تصويتًا على تنقيح، ما وقع هو عملية انتحار جماعي للمنظومة الحاكمة، وإعلان لإفلاسها وإفلاس كتلتها النيابية من نواب العار“.

وأشار القروي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، ”فيسبوك”، إلى أن ”المنظومة الحاكمة رفضت منع السياحة الحزبية والاحتيال على أصوات الناخبين، وفي المقابل صوتت مع الإقصاء ضد الدستور وضد الأعراف“.