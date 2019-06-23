تونس.. الغنوشي يحذّر من انفجار اجتماعي.. ويغازل اتحاد الشغل

حذّر رئيس حركة ”النهضة“ الإسلامية في تونس راشد الغنوشي الأحد ممّا أسماه ”انفجارًا اجتماعيًا“ بسبب تراكم المشاكل وانتشار البطالة وغياب التنمية والعدالة بمحافظات البلاد، ”موجهًا في نفس الوقت رسائل إشادة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في تونس.

وخلال اختتام أعمال الندوة السنوية الثالثة لحركة ”النهضة“ نبّه الغنوشي إلى ”خطر حقيقي لانفجار اجتماعي مبرزًا أن ”المخططات التي أقيمت رسّخت الطبقية والفوارق الاجتماعية ولم تزلها“، كما أكّد وجود غضب بالجهات الداخلية التي انطلقت منها الثورة وبأحواز العاصمة متوجهًا للحضور بالقول ”نقول لهذه الجهات.. لبّيك سنظل نناضل من أجلك حتى تتحقق العدالة الاجتماعية“.

وتحدث الغنوشي عن غياب الحديث عن الإنتاج والإنتاجية وقيمة العمل في الخطاب السياسي الذي يقتصر حسب قوله في توصيف الوضع على ذكر غلاء الأسعار وضعف الأجور، مشيرًا في هذا السياق إلى أنّ أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي يكاد يكون الوحيد الذي يشيد بقيمة العمل ولا يترك فرصة دون الحثّ على العمل والإنتاج، مع المطالبة بالحقوق الاجتماعية، وهو ما اعتبره مراقبون بمثابة ”الغزل“ الموجه إلى المنظمة النقابية.