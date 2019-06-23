ليبيا.. إيقاف الملاحة في مطار معيتيقة بعد تعرضه لقصف

أوقفت إدارة مطار معيتيقة الدولي حركة الملاحة الجوية في المطار، إثر تعرضه للقصف مساء يوم الأحد.

وقالت الإدارة في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك، إن ”قذيفة سقطت في المطار بالتزامن مع قرب هبوط طائرة الخطوط الجوية الليبية القادمة من مطار قرطاج الدولي بتونس، مما اضطر برج الملاحة لتحويل وجهتها لمطار مصراتة“.

وهذه المرة الثانية التي يتعرض فيها المطار للقصف خلال أيام، إذ قصفت ميليشيا ”البقرة“ المتشددة المطار نهاية الأسبوع الماضي، مما أدى إلى تدمير طائرة ”أنتينوف“ عسكرية على أرض المطار.

وتهدف ميليشيا ”البقرة“ من القصف إلى الضغط على ميليشيا قوة الردع الخاصة لإطلاق سراح سجناء متشددين من سجن المطار.