إيران تعدم 3 سجناء جنوب البلاد

نفذت السلطات الإيرانية، فجر اليوم الأربعاء، حكم الإعدام بثلاثة سجناء في مدينة ”بندر عباس“ جنوب إيران، بحسب ما ذكر علي صالحي، مسؤول وزارة العدل في مقاطعة هرمزغان.

وقال صالحي في حديث لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، ”إنه تم إعدام ثلاثة من المخالفين للقانون في سجن بندر عباس المركزي هذا الصباح اغتصبوا امرأة بوحشية بعد اختطافها في مدينة بندر عباس“.

ولم يتم ذكر أسماء المعدمين، علمًا أن إيران تحتل الصدارة في التقارير الدولية من حيث تنفيذ عمليات الإعدام بذرائع مختلفة تطال حتى المعارضين السياسيين والناشطين الحقوقيين.

وفي 10 يونيو الجاري، تعرض السجين السياسي علي رضا شير محمد علي، 21 عامًا، للطعن حتى الموت في سجن فشفويه (السجن المركزي في طهران الكبرى) في مؤامرة إجرامية معدة من قبل السلطات، كما ذكرت مواقع إخبارية معارضة.

وذكر موقع منظمة ”مجاهدي خلق“ المعارضة إن ”اثنين من مرتزقة نظام الملالي الذين هاجموه من بين المجرمين الخطرين“.

وقُبض على شير محمد علي العام الماضي وحُكم عليه بالسجن لمدة ثماني سنوات بتهم مثل إهانة الخميني وخامنئي والدعاية ضد النظام.