قائد عسكري ليبي: مليشيا تابعة لحكومة الوفاق دمرت طائرة ”انتينوف“ في قصفها مطار معيتيقة‎

أكد مسؤول عسكري ليبي رفيع أن القصف الذي تعرض له مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس، يوم أمس الجمعة، أدى إلى تدمير طائرة عسكرية من نوع انتينوف.

وكشف قائد غرفة عمليات سلاح الجو بالقيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء محمد المنفور، في تصريحات صحفية، أن مليشيا تابعة لحكومة الوفاق قصفت المطار بقذائف المورتر، معربًا عن أسف غرفة عمليات القوات الجوية على تدمير الطائرة وانتهاك سلامة الطيران المدني.

وأشار المنفور إلى أن ذلك القصف يعد انتهاكًا صريحًا وفاضحًا من قبل مليشيا هدفها إثارة الرعب بين الناس ولا يهمها مصلحة الوطن.

وأوضح أن الهدف من القصف هو إخراج ما تبقي من سجناء لدى مليشيا “قوة الردع الخاصة” للحاجة إليهم في محاور القتال بعد الخسائر أمام القوات المسلحة، كما أن هدفها هو نقل الطيران المدني إلى مطار مصراتة، وإبعاد الأعين عن الطائرات التركية حتى لا يتواجد في المطار من هو مشكوك في ولائه للمليشيات.

ويضم مطار معتيقة سجنًا يحوي نحو 2500 من سجناء الجماعات المتشددة، من اتباع القاعدة وداعش وغيرهم.