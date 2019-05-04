تونس.. الأساتذة الجامعيون يحتجّون ويهاجمون حكومة ”الشاهد“

نفذ عشرات الأستاذة الجامعيين التونسيين، اليوم السبت، تحرّكًا احتجاجيًا في شارع الحبيب بورقيبة بقلب العاصمة تونس، من أجل ”الحفاظ على كرامتهم وإنقاذ الجامعة الحكوميّة“، وفق بيان صادر عنهم.

ورفع المتظاهرون، الذين دخلوا في اعتصام مفتوح أمام مقر وزارة التعليم العالي في العاصمة تونس، منذ يوم 25 مارس/آذار الماضي، شعارات مندّدة برئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد ووزير التعليم العالي سليم خلبوس؛ بسبب ما اعتبروه ”حرقًا للدستور التونسي“.

وأطلق أساتذة الجامعات حملة إلكترونية شملت كل مواقع التواصل الاجتماعي، تم خلالها الترويج لما سُمّي ”انقلاب الحكومة التونسية على اتفاقات سابقة جمعتها مع الأساتذة الجامعيين“.

وانطلقوا في حملة لسحب الثقة من رؤساء الجامعات التونسية، على خلفية ما اعتبروه تواطؤًا مع وزارة التعليم العالي لتجميد أجور الأساتذة الجامعيين والباحثين المضربين عن العمل منذ فترة.

ودخل أساتذة الجامعات في إضراب إداري منذ شهر يناير 2019، بسبب عدم تطبيق وزارة التعليم العالي لاتفاق 7 يونيو 2018.

وينص الاتفاق على أن تكون أجور الأساتذة محترمة لسلّم التأجير في الوظيفة العمومية حسب الشهادات العلمية، إضافة إلى مراجعة النظام الأساسي الذي يخضع له الأساتذة الجامعيون وإصلاح منظومة التعليم العالي وفتح مناظرة لانتداب الأساتذة الجامعيين العاطلين عن العمل.