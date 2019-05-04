تونس تعلن إحباط مخطط لاستهداف أماكن ”حساسة“ خلال شهر رمضان

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم السبت، عن إحباط مخطط لتنفيذ عمليات إرهابية خلال شهر رمضان.

وقالت الوزارة، في بيان: ”مواصلة للعملية الأمنية التي تم القيام بها بمحافظة القصرين يوم الأربعاء الماضي، والتي أسفرت عن اعتقال العنصر الإرهابي الخطير رائد التواتي، تمكن الأمن التونسي، من الحصول على معطيات على غاية من الأهمية وإحباط عمليات إرهابية يجري التخطيط لتنفيذها خلال شهر رمضان المعظم“.

وأضاف البيان أنّ الجهود لا تزال متواصلة لإلقاء القبض على أحد العناصر الخطيرة المرتبطة بالمجموعة المذكورة والذي نجح في الهروب“.

ولم يكشف البيان عن تفاصيل إضافية، لكن مصدرًا أمنيًا في وزارة الداخلية التونسية، كشف لموقع ”إرم نيوز“، أنّ المخطط يشمل استهداف ”أماكن حسّاسة“، ومقرّات أمنية في العاصمة التونسيّة.

وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، أنّ قوات الأمن التونسية تمكنت من تفكيك شبكة خطيرة كانت تخطط للقيام بتفجيرات خلال شهر رمضان، بعد متابعة متواصلة ودقيقة وتحقيقات أمنية مكثفة، مشددًا على أنّ الوضع ”تحت السيطرة“.

وقضت قوات الأمن التونسية، في الآونة الأخيرة، على عدد من الإرهابيين من المتحصّنين بالجبال الغربية، بالقرب من الجزائر.

كما أحالت السلطات التونسية، في الوقت نفسه، مئات الاشخاص على محاكم مختصة بقضايا الإرهاب.