الأمن التونسي يعتقل متشددًا كان يخطط لاستهداف منشآت “حساسة”

ألقت الأجهزة الأمنية في تونس، اليوم الأحد، القبض على مشتبه كان ينوي استهداف منشآت حساسة في محافظة المنستير الساحلية، وفق الناطق الرسمي باسم منطقة أمن المنستير، البشير الرمضاني.

وقال الرمضاني، في تصريح صحفي، إن “الوحدات الأمنية بإقليم أمن المنستير والفرقة المختصة تمكنتا الليلة الماضية، من اعتقال عنصر ديني متشدّد، وحجز رسوم ووثائق لعدد من المنشآت الحيوية والحساسة بالمنستير، كان يخطّط لاستهدافها”.

وأوضح أنه “تم الاحتفاظ بالعنصر المتشدّد بعد استشارة النيابة العمومية، بانتظار إحالته إلى قضاء مكافحة الإرهاب، للتحقيق معه في التهم المنسوبة إليه”.

وذكرت مصادر أمنية طلبت عدم الكشف عن هويتها لـ”إرم نيوز”، أنّ “المتشدد متورط في قضايا إرهابية، و له سوابق في عمليات إرهابية عاشتها البلاد العام الماضي”، مبينة أن “المتشدد الذي تم القبض عليه في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، كان يخطّط لاستهداف قيادات ومقرات ودوريات أمنية”.

وأعلنت تونس حالة الطوارئ من جديد الشهر الجاري، بعد عملية أمنية استباقية نفذتها الوحدات الأمنية في كانون الثاني/ديسمبر الماضي، انتهت بالقضاء على 5 عناصر “إرهابية” كانت متحصّنة في منزل بأحد الأحياء بدوار الموالدية بمنطقة جلمة بمحافظة سيدي بوزيد.

وتشن تونس حملات ضد جماعات متشددة برزت منذ الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل خمس سنوات، في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات الأمنية في الآونة الأخيرة، أنها فكّكت خلايا مسلحة على صلة بتنظيم “داعش” تجند الشباب للقتال مع التنظيم في سوريا وليبيا.