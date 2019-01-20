التحقيق بوفاة مهاجر تونسي بأحد مراكز الشرطة في إيطاليا

شرعت السلطات التونسية في التحقيق في ملابسات وفاة مهاجر تونسي، يدعى عرفات العرفاوي على يد عناصر من الشرطة الايطالية بمدينة “إمبولي”،و ذلك خلال توقيفه من قبل الشرطة الايطالية، وسط غموض يلف القضية.

و كلّفت سفارة تونس بايطاليا، محاميا، لمتابعة قضية وفاة الشاب التونسي عرفات العرفاوي، بعد التشريح الجنائي المزمع القيام به يوم الاثنين المقبل، وفق ما أعلنه النائب عن المهاجرين التونسيين، محمد بن صوف.

و جاء ذلك، عقب تصريح مثير للجدل وزير الداخلية الايطالي، ماتيو سالفيني، قال فيه إنه يساند أعوان الأمن في قضية وفاة مهاجر تونسي بمدينة إمبولي الإيطالية، وأنه يدعم بشكل كلي رجال الأمن في حادثة وفاة مهاجر تونسي، في ظروف غامضة .

وقال سالفيني، في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك “الدعم الكامل والكامل لرجال الشرطة الذين تعرضوا للهجوم والضرب والعضّ في إمبولي”.

وتابع سالفيني قائلا ;”للأسف ، تم القبض على تونسي لديه سجل جنائي ، توقف بعد استخدام أوراق نقدية مزيفة، بسبب سكتة قلبية رغم المساعدة الطبية الفورية ، ثم الوفاة المأسوية ، ولكن إذا كان الشخص العنيف مكبل اليدين ، أعتقد أن الشرطة قامت بواجبها”.

وقال النائب عن المهاجرين التونسيين محمد بن صوف محمد بن صوف “القانون الإيطالي لا يسمح بتقييد الأشخاص” ،مشددا على أنهم طالبوا بعرض الضحية على الطبيب الشرعي للتشريح للتأكد من سبب الوفاة .

واهتزت إيطاليا الجمعة، بعد أن نقلت وسائل إعلام أنّ مهاجرا تونسيا توفي، في ظروف غامضة، أثناء عملية مراقبة أمنية، بمركز لتحويل الأموال بالمدينة.

وحسب مصادر وكالة الأنباء الإيطالية “أنسا”، فإن المهاجر التونسي البالغ من العمر 32 سنة، خضع إلى مراقبة أمنية بينما كان يريد تغيير ورقة نقدية بأحد المحلات لصاحبه الهندي.

يبد أن صاحب المحل شكّ في المال فاتّصل بالشرطة الإيطالية، وتم وضع الأغلال في يديه، وتوثيقه رجليه بحبل، حيث أجبر رجال الأمن على ذلك- بحسب نفس المصدر- لأنّ المهاجر التونسي كان يرفض الأمر بقوة، وخرج من المحلّ قبل أن تتم إعادته ليلقى إثر ذلك مصرعه ، رغم وصول سيارة الإسعاف لمحاولة إنقاذه.