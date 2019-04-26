الجيش الليبي يعلن عن عقد ”اجتماعات مهمة“ في الأردن

أعلن مكتب إعلام القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، مساء الجمعة، أن اللواء خيري التميمي، مدير مكتب القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، عقد اجتماعات وصفها بـ“المهمة“، مع المسؤولين الأردنيين، لكنّه تكتّم على تفاصيلها.

وقال مكتب في بيان نشره على صفحته بموقع ”التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن ”اللواء خيري التميمي، عقد عدة اجتماعات مهمة مع عدد من المسؤولين بحكومة المملكة الأردنية الهاشمية حول الأوضاع الراهنة“.

و قبل وصوله إلى الأردن كان مدير مكتب قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، قد زار موسكو ، في دلالة على عمق الصلة بين حفتر وروسيا.

وظهر التميمي يوم الأربعاء الماضي، في مؤتمر موسكو للأمن الدولي الذي ينظمه الجيش الروسي، وتحدث وزيرا الدفاع والخارجية الروسيان في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر.

و تأتي هذه الزيارات، في وقت يخوض فيه الجيش الوطني الليبي معارك من أجل تحرير العاصمة الليبية،طرابلس، من الميليشيات المسلّحة.

وأعلنت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، في 4 أبريل/ نيسان، إطلاق عملية للقضاء على ما وصفته بالإرهاب في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد بها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج.

وأدت المعارك الجارية إلى لإعلان المبعوث الأممي إلى ليبيا تأجيل المؤتمر الوطني الليبي الذي كان مقررا منتصف الشهر الجاري.