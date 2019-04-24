مدير مكتب خليفة حفتر يزور موسكو‎

يزور خيري التميمي، مدير مكتب قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر موسكو حاليًا، في دلالة على عمق الصلة بين حفتر وروسيا، في وقت، تخوض فيه القوات الموالية له قتالًا من أجل السيطرة على العاصمة طرابلس.

وظهر التميمي يوم الأربعاء، في مؤتمر موسكو للأمن الدولي الذي ينظمه الجيش الروسي، وتحدث وزيرا الدفاع والخارجية الروسيان في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر.

ورافق مسؤول بوزارة الدفاع الروسية التميمي أثناء المرور وسط حشد من المندوبين، وساعد في إعداد المقابلات التلفزيونية معه، بما في ذلك لقاء على الهواء مع قناة تلفزيونية رسمية روسية.

وأعلن الجيش الروسي منذ وقت طويل دعمه لحفتر، والذي بدأ في أوائل نيسان / أبريل هجومًا على طرابلس الخاضعة لسيطرة حكومة الوفاق.

وحين سُئل التميمي عن الدعم العسكري الروسي، قال إن روسيا لا تستطيع فعل شيء قبل رفع حظر السلاح.

وأضاف، أنه بعد رفع الحظر سيتم تعزيز التعاون بين الجانبين.