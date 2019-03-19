الجيش الروسي يطور سلاحًا يصيب العدو بالهلاوس

أعلنت البحرية الروسية، عن تطويرها سلاحًا جديدًا يعتمد على أشعة الليزر التي تتداخل مع المجال البصري لقوات العدو، بحيث تعيقهم عن الرؤية وتسبب حالة من رؤية الهلاوس البصرية.

وأكد تقرير جديد نشره موقع ”سبوتنيك“ الإخباري الروسي، على أن السلاح الجديد، الذي يحمل اسم ”Filin 5P-42″، يسبب لقوات العدو من خلال أشعة الليزر الخاصة به حالة من عدم الاتزان والشعور بالغثيان.

وبثت شبكة ”Zvezda“ التلفزيونية، المملوكة لوزارة الدفاع الروسية، اختبارًا مصورًا للسلاح الجديد يوضح قدرته على التأثير في معدات الرؤية الليلية للعدو بمجال 5 كيلومتر، إلى جانب إصابة الجنود بالعمى المؤقت وعدم الاتزان في مجال 2 كيلومتر.

وأشار المسؤولون بشركة ”Roselectronics“، المسؤولة عن تطوير السلاح الجديد، إلى أن تطوير ”Filin“ جارٍلتوسيع نطاق تأثيره، مؤكدين على أنه سلاح دفاعي أكثر من أنه هجومي، إلى جانب أن مسؤولًا بالجيش الروسي أوضح أن السلاح توجد منه نسخة أقل تأثيرًا يمكن استخدامها عبر شركات التأمين والجهات الأمنية المدنية.