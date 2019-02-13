على وقع العرض الإيراني.. أمريكا تمد لبنان بصواريخ موجهة بالليزر

سلمت الولايات المتحدة صواريخ موجهة بالليزر تزيد قيمتها على 16 مليون دولار للجيش اللبناني اليوم الأربعاء، تبرهن به واشنطن على ما وصفته ”بالتزام قوي وراسخ“ تجاه لبنان.

وأمدت الولايات المتحدة الجيش اللبناني بمساعدات بأكثر من 2.3 مليار دولار منذ العام 2005، بهدف دعمه باعتباره ”المدافع الشرعي الوحيد“ عن البلد الذي تحظى فيه جماعة حزب الله المسلحة المدعومة من إيران بنفوذ كبير.

وقال بيان للسفارة الأمريكية في بيروت إن الصواريخ التي تم نقلها بطائرة عسكرية أمريكية، مكون رئيسي في أسطول طائرات إيه-29 سوبر توكانو الهجومية الذي تم تسليمه في وقت سابق.

وعرض وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال زيارة إلى لبنان الأسبوع الجاري مجددًا استعداد بلاده لدعم الجيش اللبناني، لكنه قال إن على بيروت أن تبدي أولًا ”رغبة“ في قبول هذا الدعم.

وسبق ذلك إعلان الأمين العام لجماعة حزب الله، حسن نصر الله، التي تدرجها واشنطن على قائمة المنظمات الإرهابية، الأسبوع الماضي استعداده لتوفير أنظمة دفاع جوي للجيش اللبناني من إيران وتأمين ”كل ما يريده ليصبح أقوى جيش في المنطقة“.

وتساءل نصر الله عن سبب تجاهل لبنان لإيران بينما ”نعطي رقابنا للآخرين“ في إشارة واضحة إلى الولايات المتحدة التي شددت العقوبات على جماعته.

واتسع الدور المباشر لحزب الله في الحكومة الجديدة بقيادة رئيس الوزراء المدعوم من الغرب سعد الحريري، إذ يتولى حزب الله ثلاث وزارات بينها وزارة الصحة التي تُخصص لها ميزانية كبيرة.