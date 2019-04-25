33 قبيلة ليبية تؤيد عمليات الجيش ضد الميليشيات المسلحة‎

أعلن ممثلون عن 33 قبيلة شاركوا في ملتقى القبائل والمدن الليبية ومؤسسات المجتمع المدني بترهونة، مساء يوم الخميس، عن تأييدهم لعمليات الجيش الليبي ضد المليشيات المسلحة من أجل تحرير العاصمة الليبية طرابلس.

وأكد المشاركون في الملتقى، الذين توافدوا من مدن ومناطق بغرب ليبيا، دعمهم ومساندتهم الكاملة للقوات المسلحة بقيادة القائد العام المشير خليفة حفتر، في عملية ”طوفان الكرامة“ لتحرير طرابلس، مطالبين المجتمع الدولي بتوفير الدعم اللازم للجيش الليبي في عملياته.

ووصف المشاركون في الملتقى، ما تقوم به الميليشيات بالجرائم المروعة، منددين بالاعتداءات على المدنيين، بسبب القصف الجوي الذي نفذه سلاح الجو التابع لحكومة ”الوفاق“ الليبية.

وبالتزامن، أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية اللواء أحمد المسماري أن ”القوات المسلحة العربية الليبية تتقدم بشكل فعَّال على الأرض في محاور القتال جنوب طرابلس، خاصة في مناطق ”عين زارة واليرموك والهضبة“.

وأضاف المسماري، في مؤتمر صحفي عقده مساء الخميس، أن ”القوات المسلحة تسيطر على المنطقة الممتدة من ترهونة حتى قصر بن غشير“، موضحًا أنها ”الطريق الوحيدة التي تستمر من ترهونة إلى طرابلس”.

وأشار إلى أن ”هناك بعض المجرمين يتسللون خلفهم للقيام بأعمال خارجة عن القانون مثل السرقة والتخريب للإضرار بسمعة القوات المسلحة“، مؤكدًا ”أنهم سيحيلون هذه التجاوزات للمدعي العام العسكري“.

وتخوض القوات المسلحة منذ مطلع نيسان/ أبريل الجاري عملية لتحرير العاصمة الليبية طرابلس من المليشيات المسلحة، وذلك ضمن عملية محاربة الإرهاب التي انطلقت منذ نحو أربع سنوات في بنغازي.