الناطق باسم الجيش الليبي: رصدنا عناصر أجنبية في صفوف ”الوفاق‎“

قال الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن قواته رصدت وجود عناصر أجنبية داخل القوات التي تقاتل في صف حكومة الوفاق في العاصمة طرابلس.

وفي مؤتمر صحفي، الخميس، قال المسماري إن الجيش الليبي لم يستعمل حتى الآن التمهيد أمام القوات البرية، سواء عن طريق الطيران الحربي أو المدفعية ـ والمدفعية الصاروخية“، مبررًا ذلك بالحرص على المدنيين ومصالح المواطنين.

وعن آخر التطورات الميدانية، أوضح اللواء المسماري خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس أن سيطرة قوات الجيش مستمرة، وأن محور ترهونة طرابلس تمت السيطرة فيه بالكامل بعد عدة كمائن ناجحة نفذتها القوات الخاصة التابعة للجيش.

وأشار المسماري إلى أن قوات الميليشيات المتحالفة مع الوفاق انسحبت من مناطق صلاح الدين باتجاه الهضبة، مضيفًا أن محور المطار بوسليم يشهد انهيارًا تامًا للميليشيات وتقوم قوات الجيش بخوض آخر عمليات التأمين لهذا المحور.

كما أشار المسماري إلى أن السلاح الجوي الليبي قام بعد ظهر اليوم بعدة غارات استهدف فيها معسكرات للميليشيات بمنطقة تاجوراء، وبيَّن أن المعسكر الأول يحوي مخازن أسلحة وذخائر وتم تدميره تمامًا، والمعسكر الثاني المخصص للتجمعات العسكرية تم استهدافه بشكل مباشر وخلفت الغارة خسائر كبيرة في الأرواح للعناصر الميليشياوية.

وأوضح المسماري بأن طريق ترهونة – بن غشير – صلاح الدين تحت سيطرة قوات الجيش الليبي، وحسب المسماري فإن هذا الطريق هو الطريق الوحيد الرابط بين ترهونة وطرابلس .

عناصر أجنبية

كما عرض المسماري عدة فيديوهات عن وجود عناصر أجنبية عسكرية داخل العاصمة الليبية طرابلس، إلى جانب قوات الوفاق، وظهرت في أحد المقاطع مجموعة يتحدثون بلغة إنجليزية ويرتدون ملابس عسكرية، ويتحدثون عن نقطة دالة، كما كانوا يطلقون النار بين الحين والآخر.

كما عرض مقطعًا آخر في إحدى المدارس بمنطقة عين زارة لمجموعة أجنبية بأجهزة مخابرة حديثة، وعرض عدة صور لرئيس المجلس الأعلى السابق في طرابلس عبدالرحمن السويحلي مع عناصر عسكرية في أحد محاور القتال.