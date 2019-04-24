مع استمرار المعارك بطرابلس.. ”الجيش الوطني الليبي“ يعلن السيطرة على اللواء الرابع

دارت معارك عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، عصر اليوم الأربعاء، في منطقة سوق السبت واسبيعة جنوب العاصمة الليبية طرابلس بين قوات ”الجيش الوطني الليبي“ والميليشيات التي تعلن تبعيتها لحكومة الوفاق.

وأفاد مصدر عسكري من ”الجيش الوطني“ بأن قواته ”أحبطت عملية التفافية للميليشيات في منطقة سوق السبت القديم، وتمكنت من أسر 16 عنصر معاديا، واستولت على دبابة“.

وقال المصدر لـ“إرم نيوز“ إن الجيش سيطر في وقت سابق من اليوم على منطقة الأربع شوارع- طريق النهر بخلة الفرجان، جنوب معسكر اليرموك.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية التابعة لـ“الحكومة المؤقتة“ أن الجيش سيطر أيضًا على مقر اللواء الرابع في منطقة العزيزية جنوب العاصمة.

وقالت الوكالة إن السيطرة على اللواء الرابع تمت بعملية عسكرية ”برهنت على قدرة جيشنا على الإنجاز دون أضرار بشرية في صفوف المدنيين أو ممتلكاتهم وممتلكات الدولة“.

ويشن ”الجيش الوطني الليبي“ منذ 4 نيسان/ أبريل، عملية عسكرية لتحرير العاصمة الليبية من ”الميليشيات والعصابات الإرهابية“، بينما أعلنت حكومة الوفاق المعترف بها دوليا رفضها للعملية وأعلنت التصدي لها.