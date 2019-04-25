الكويت تنفي إعفاء موريتانيا من فوائد الديون‎

نفت الكويت اليوم الخميس أنباء تحدثت عن إعفائها موريتانيا من فوائد ديون مستحقة على الأخيرة، مشيرةً إلى أنها استبدلت الفوائد بفرص استثمارية.

وقالت وزارة المالية الكويتية في بيان: إن مذكرة التفاهم الموقعة الثلاثاء مع موريتانيا تُعنى بتسوية مديونية الكويت لدى نواكشوط، ”مع إمكانية استبدال فوائد القروض بفرص استثمارية حصرية للكويت داخل موريتانيا“.

وأضاف البيان، أن ما تتداوله وسائل إعلام بشأن إعفاء الكويت لموريتانيا من فوائد الديون ”غير صحيح“.

وأوضحت أنه ”بعد أكثر من 40 سنة تم الاتفاق على آلية لاسترداد أصل الدين، بعد أن توقف الجانب الموريتاني عن السداد منذ عام 1990“.

ويوم الثلاثاء، أعلنت وكالة الأنباء الموريتانية توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين لتسوية الديون المستحقة للكويت على نواكشوط، على هامش زيارة للرئيس محمد ولد عبد العزيز، اختتمها الأربعاء، دون تفاصيل عن تلك الاتفاقية.

ولا تتوفر أرقام موريتانية رسمية عن حجم الديون المستحقة للكويت، إلا أن مختصين اقتصاديين يقدرونها بنحو ملياري دولار، أغلبها يعود لسبعينات القرن الماضي، بحسب وسائل إعلام موريتانية. فيما يقول الإعلام الكويتي إن تلك الديون تقدر بأكثر من 4 مليارات دولار.