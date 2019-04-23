مذكرة تفاهم لتسوية ملف ديون الكويت على موريتانيا

وقعت موريتانيا والكويت، اليوم الثلاثاء، على مذكرة تفاهم بشأن تسوية الديون المستحقة للكويت على موريتانيا.

جاء التوقيع على الاتفاقية في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها حاليًّا الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز لدولة الكويت.

وذكرت وكالة الأنباء الموريتانية، أن توقيع مذكرة تسوية ديون موريتانيا لدي الكويت يدخل في إطار رغبة الطرفين في توطيد أواصر التعاون المشترك بينهما، دون أن تكشف عن حجم هذه الديون.

وسبق لوزير الاقتصاد والمالية الموريتاني المختار ولد أجاي أن أعلن، أن مديونية البلاد وصلت نهاية العام 2015 إلى 3.83 مليار دولار، وهو ما يمثل نسبة 78.6% من الناتج الإجمالي باستثناء ديون دولة الكويت.

وحسب ما أوردت مواقع محلية موريتانية فإن الاقتصاديين يقدرون ديون الكويت المستحقة على موريتانيا بـ 2 مليار يورو، كان أغلبها في فترة السبعينيات من القرن الماضي.

وكانت الكويت تتكفل في نهاية حقبة الثمانينيات بدفع أجور المعلمين الموريتانيين، كما قدمت الكثير من المساعدات لموريتانيا ومولت عدة مشاريع تنموية، بواسطة الصندوق الكويتي للتنمية، وكان حضورها فاعلًا في هذا البلد، لكن موقف موريتانيا إبان فترة حرب الخليج الداعم لصدام حسين أثر على العلاقة بين البلدين، قبل أن تعود بشكل تدريجي لتصل إلى مرحلة تسوية الديون.

وقع مذكرة التفاهم عن الجانب الموريتاني المختار ولد أجاي وزير الاقتصاد والمالية، وعن الجانب الكويتي نايف فلاح مبارك الحجرف وزير المالية .

ويقوم الرئس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الذي شارفت ولايته في رئاسة البلاد حاليًّا بزيارة رسمية لدولة الكويت، حيث التقى أميرها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وبضع شخصيات سامية في الحكومة، وتم خلال الزيارة التوقيع على مذكرات تعاون في مجال الثقافة والإعلام، والبيئة والتنسيق السياسى الخارجي.