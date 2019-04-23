تفاصيل رصد الجيش الليبي لسفينة إيرانية في ميناء مصراتة

كشف الناطق باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، رصد باخرة إيرانية رست بميناء مصراته، مؤكدًا أنها مدرجة على لائحة العقوبات الأمريكية لارتباطها بوزارة الدفاع والحرس الثوري الإيراني.

وأضاف المسماري أن القيادة العامة للجيش الليبي تتابع شحنة الباخرة، وستتصرف وفق الموقف مع الدولة القادمة منها.

وعن الطائرة التي أسقطت في محيط قاعدة الوطية، أشار المسماري إلى أنها كانت ضمن تشكيل يتكون من 3 طائرات أسقطت واحدة منها.

ولاحقا أكد الناطق الرسمي باسم الجيش العثور على حطام الطائرة التي أسقطتها مضادات الدفاع الجوي التابعة للجيش وهي من طراز ميراج f1.

وفي نفس الإطار أكد المسماري قيام طيران الجيش بعدة غارات استهدف فيها محور العزيزية كدعم للقوات البرية، موضحًا أن الغارة استهدفت مخازن أسلحة في معسكر 27 الذي يستعمل كقاعدة ادارية ودعم للمليشيات بالأسلحة والذخائر.

وعن تحركات قوات الوفاق أشار المسماري بأن قوة تتبع أسامة الجويلي تحركت بعد وصول دعم لها من عناصر تشادية، مشيرًا إلى أن كل العناصر الليبية بمليشيا الجويلي خاصة من أبناء الزنتان، غادروا نهائيًا هذه القوات وتركوا ميدان المعركة بعد سحبهم من عائلاتهم وأسرهم.

وأكد المسماري بأن قوات النسق الثاني التابعة للجيش وصلت لتمركزاتها، وهي تتكون في الأغلب من القوات المسلحة في مدينة الزنتان، وعناصرها تتكون من قبائل هذه المدينة، وعسكريين، وقوات احتياط ومساندة.