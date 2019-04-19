أحمد المسماري يعلّق على اتصال ترامب بحفتر

علّق أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اليوم الجمعة، على إعلان البيت الأبيض عن إجراء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصالًا مع قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، على خلفية المعارك التي يخوضها الجيش ضد ميليشيات تسيطر على طرابلس.

وقال المسماري خلال حديث مع سكاي نيوز عربية:“إن التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تُظهر أن الولايات المتحدة لديها قناعة بالدور المحوري للجيش الوطني الليبي في الحرب على الإرهاب“.

وقال البيت الأبيض في وقت سابق عبر بيان إن ترامب تحدث هاتفيًا مع خليفة حفتر، يوم الاثنين، وتناولا ”الجهود الجارية لمكافحة الإرهاب“.

ونص بيان البيت الأبيض على أن ترامب ”أقرَّ بدور المشير الجوهري بمكافحة الإرهاب، وتأمين موارد ليبيا النفطية، وتناولا رؤية مشتركة لانتقال ليبيا إلى نظام سياسي ديمقراطي مستقر“.

ويأتي الكشف عن اتصال ترامب – حفتر بعد يوم من اتحاد موقفي روسيا وأمريكا على رفض قرار لمجلس الأمن الدولي ضد الجيش الليبي يدعو إلى وقف إطلاق النار في ليبيا في الوقت الحالي، وفق ما نقلت ”رويترز“ عن دبلوماسيين.

وفي مطلع الشهر الجاري كانت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية نقلت عن دبلوماسيين أجانب أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قريبة من دعم حفتر، مؤكدة أن ذلك سيعزز موقف قائد الجيش الليبي على الساحة الدولية.