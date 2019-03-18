أول تعاون أمني بين بنغازي ومصراته يقود إلى اعتقال مجرم ”خطر“‎

كشفت وزارة الداخلية الليبية التابعة لحكومة الوفاق، أن التعاون الأمني بين مديرتي أمن في بنغازي ومصراته أثمر عن ضبط ”أحد الخارجين عن القانون“.

وقالت الوزارة في بيان على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم الاثنين، إن ”العقيد ونيس أحمد عبدالله الشكري، رئيس مركز شرطة الفويهات بمديرية أمن بنغازي، شكر قسم البحث الجنائي مصراته، على التعاون المثمر الذي أدي إلى ضبط أحد الخارجين عن القانون والمتهم بقضية قتل“.

وأكدت الوزارة، أن ”هذا التعاون بين مديريتي الأمن جاء في إطار توحيد الجهود الأمنية على كامل التراب الليبي“، مشيرة إلى أن ”ضبط الفارين من العدالة يسهم في إرساء قواعد متينة لاستتباب الأمن بكافة ربوع البلاد، وتفعيل رسالة الأمن السامية خدمةً للصالح العام“.

يشار إلى أن هذه العملية الأمنية، تعد أولى ثمار اتفاق التنسيق الأمني بين شرق وغرب ليبيا، الذي تم التوصل اليه في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، إبان زيارة مدير أمن طرابلس العميد سالم قريمده؛ الى بنغازي، ولقائه مدير أمن بنغازي العميد عادل العرفي.

ورعا وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف، ووزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، مبادرة توحيد الأجهزة الأمنية بهدف فرض الأمن في كامل البلاد.

واعتبرت المبادرة ”إضافة نوعية لجهود توحيد المؤسسات الليبية“.