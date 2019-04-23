الجيش الليبي يعلن إسقاط طائرة تابعة لقوات الوفاق

أعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، يوم الثلاثاء، إسقاط طائرة حاولت شن غارة على أحد الأهداف العسكرية للجيش غرب البلاد.

وقال اللواء المسماري، في بيان صحفي، إن ”المضادات الأرضية بقاعدة الوطية الجوية ”غرب طرابلس“ استطاعت أن تسقط إحدى الطائرات المعادية (لم يذكر نوعها) إثر محاولتها الإغارة على القاعدة“.

ووفقًا للمتحدث العسكري، فإن الغارة حاولت تنفيذها 3 طائرات اثنتان انسحبتا بعد التصدي لهما، والثالثة حاولت الاقتراب من القاعدة فتم إسقاطها، فيما شرعت فرقة خاصة في البحث عن الطائرة والطيار الذي قفز منها.

يذكر أن الجيش الليبي أعلن عن أسقاط 3 طائرات حتى الآن تابعة لقوات الوفاق تقلع من قاعدة مصراتة شرق طرابلس.

ووفقًا لآمر عمليات الجيش الليبي اللواء عبدالسلام الحاسي، فإن قاعدة مصراتة، تستخدم طيارين من المرتزقة في طلعاتها الجوية وغاراتها على مواقع الجيش الليبي.