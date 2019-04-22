المسماري يعلن دخول الجيش الليبي مرحلة جديدة في معركة طرابلس (فيديو)

أعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، عن دخول المعركة مع المليشيات المتشددة في طرابلس مرحلة جديدة؛ عبر استخدام المدرعات في التقدم واقتحام المواقع.

كما كشف المسماري في مؤتمره الصحفي اليومي مساء اليوم الإثنين، عن تحرك وحدات عسكرية من المنطقة الغربية، التحقت بالفعل بالجيش الليبي وأخذت مواقعها في المعركة الجارية بالعاصمة طرابلس.

وحذر المتحدث باسم الجيش الليبي من إيواء أو احتضان أي ”إرهابي“ أو توفير مكان آمن له، مشددًا على أن ليبيا لن تكون ملاذًا للإرهابيين، وعزمِ قوات الجيش على محاربة الإرهاب أينما كان.

وكان لافتًا عدم استخدام الجيش الليبي اليوم للطلعات الجوية على مواقع المليشيات المتحالفة مع حكومة الوفاق، وحول ذلك قال المسماري إن مردّ ذلك إلى ضعف الرؤية بسبب تقلب الغبار والرياح الشديدة.

وبدأ الجيش الليبي قبل أسبوعين حملة لتحرير العاصمة طرابلس من المليشيات المسلحة أطلق عليها اسم ”طوفان الكرامة“، وتعرف يوميات المعركة حالات كرّ وفرّ بين الطرفين في معارك عنيفة.