وزير الخارجية الليبي لـ“إرم نيوز“: حسم معركة طرابلس بات قريبًا.. والميليشيات تستخدم المدنيين ”دروعًا بشرية“ (فيديو)

قال وزير الخارجية في الحكومة الليبية المؤقتة، عبد الهادي الحويج، إن حسم معركة طرابلس التي يقودها الجيش الليبي حاليًا ضد الميليشيات المسلحة ”بات قريبًا“، مؤكدًا أنه ”لا تراجع في هذه الحملة العسكرية قبل إنهاء كافة مظاهر العنف والانتهاكات التي تشهدها البلاد من قبل الميليشيات المسلحة“.

وقال الحويج في حوار خاص مع ”إرم نيوز“: إن ”هدفنا أولًا وأخيرًا ليس مزيدًا من سفك الدماء أو مواصلة الاقتتال، بل استعادة هيبة الدولة الليبية“.

وأشار وزير الخارجية الليبي إلى أن ”تأخر حسم الحرب على الميليشيات في ليبيا يعود إلى تحصن الأخيرة واستعمالها للمدنيين دروعًا بشرية“.

وفيما يتعلق بالمكالمة الهاتفية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمشير خليفة حفتر، قال الحويج: إن ”المعركة التي يقودها اليوم الجيش الليبي هي نيابة عن العالم، وإن الحرب على الإرهاب تعد معركة كونية، لأن الإرهاب لا وطن ولا دين ولا جنسية له وبالتالي مسؤولية مقاومته هي مسؤولية جماعية“.

وقال وزير الخارجية الليبي: إن ”الميليشيات المسلحة والقوات الخارجة عن القانون وتهديداتها المباشرة تحول دون الجلوس على طاولة الحوار والخروج بحل سياسي في ليبيا“.

وشدد الحويج على أن حكومته ”تعول على الليبيين وعلى دول الجوار“، مطالبًا السلطات التونسية بـ“التدخل لمساعدة الفرقاء الليبيين على التوصل إلى حل سياسي للأزمة“.