إطلاق سراح الشاب الذي اعترض موكب البابا و العاهل المغربي

أطلق القضاء المغربي، سراح الشاب المدعو المهدي الغوات، الذي اعترض موكب الملك محمد السادس والبابا فرانسيس، خلال زيارة الأخير للمغرب يوم 30 و31 آذار/مارس الماضي.

وكان من المقرر انطلاق محاكمة الفتى الذي كان قيد الاعتقال، ابتداء من يوم 30 ابريل الجاري، لكن تم إطلاق سراحه الاثنين 15 ابريل .

وكان والدي الشاب الذي لم يتجاوز 18 عاما، قد تحدثا للصحافة عن الأسباب التي دفعته للتهور والقيام بفعلته، وأبرزها إصابة والده بالمرض، مما سبب مشاكل اقتصادية كبيرة للأسرة، كما قاما باستعطاف الملك للعفو عنه لطيشه وصغر سنه، وهو الأمر نفسه الذي أكدته مصالح الأمن بمدينة سلا في البلاغ الذي أصدرته بعد إلقاء القبض عليه والتحقيق معه، والذي جاء فيه : ”القاصر البالغ من العمر 17 سنة، والقاطن بمدينة سلا، حاول الاقتراب من السيارة الملكية لاستعطاف الملك محمد السادس، بسبب الوضع الصحي لوالديه“.